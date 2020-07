Un vehicle abandonat, entre les 39 incidències rebudes el 2019

Al llarg del 2019 el Govern ha registrat 39 incidències per la millora paisatgística del país. Entre aquestes hi ha les fotodenúncies que són les quines la població fa arribar al Govern i els punts negres que són els punts que identifiquen els mateixos treballadors de l'àrea de paisatge. Quant a les fotodenúncies, se n'han rebut 33, principalment relacionades amb deixalles trobades o l'abandonament de terra i pedra i un 15% han estat relacionades amb la contaminació de rius i estanys. En la mateixa línia, cinc de les sis incidències trobades pels treballadors també han estat relacionades amb deixalles i una sobre l'abandonament de vehicles. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, en la presentació d'aquest divendres sobre les accions realitzades durant el 2019 dins el Pla nacional del paisatge, ha explicat que la majoria d'incidències són sempre per deixalles, i que en aquest 2019, la xifra es manté similar a anys enrere.



Aquest Pla nacional del paisatge es va fer el 2011 i té una durada fins al 2020. "Des de l'inici de l'estratègia hi ha hagut unes 600 incidències". Sobre les accions d'aquest 2019, la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha explicat que s'ha redactat i tramitat la llei de conservació del medi natural i de la biodiversitat. A més, s'ha establert un pla de gestió i seguiment de les molleres en el qual "se n'ha fet un seguiment de 21 i se n'han descrit sis de noves. Ferrer ha comentat que en aquest darrer any s'ha continuat potenciat la difusió de la marca oficial de productes agrícoles i artesans d'Andorra.



Pel que fa a la introducció del paisatge en la planificació urbanística, durant el 2019 s'ha acabat el tram del camí ral de Sornàs a Ansalonga i s'ha adjudicat el tram del camí ral que va des del pont de l'Aldosa fins a la Farga Rossell. D'altra banda, "s'ha fet una neteja i manteniment de la vegetació de ribera en 27 quilòmetres de rius i torrents i s'ha tret 300 tones de material vegetal", ha especificat Ferrer, qui ha afegit que, a més, s'han restaurat més de 1.000 m² de marges de riu.



Quant a la integració artística de les carreteres, "es va condicionar un mirador al port d'Envalira i es va acabar la segona fase del passeig del riu Arieja al Pas de la Casa". Finalment, Ferrer ha destacat que s'ha continuat fomentant el coneixement del paisatge d'Andorra a les escoles i, en aquest sentit, Andorra Sostenible ha organitzat divuit sessions del taller 'Som paisatge' amb la participació de 344 alumnes.