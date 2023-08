Vela: "El que està passant amb l'habitatge és la crònica d'una mort anunciada"

Andorra la VellaLa problemàtica de l'habitatge continua cuejant després de la polèmica sorgida la setmana passada arran de la declaració institucional de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, com a resposta a les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, en què alertava que el país no podia créixer més i que algunes persones haurien de viure en zones frontereres. La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha manifestat aquest dimecres després de la presentació del llibre que recull les ponències que es van presentar en la 35a Diada Andorrana de l'UCE que "ja fa molts anys que des del PS estem insistint i posant damunt de la taula solucions i propostes que han estat totalment rebutjades pel Govern". Per aquest motiu, ha assegurat que la situació actual "és la crònica d'una mort anunciada".

De fet, la consellera socialdemòcrata ha posat en relleu que "les paraules del cap de Govern van ser, com a mínim, desafortunades". El més preocupant de les seves declaracions, ha dit, no és només "encolomar el problema a comarques veïnes", sinó "la incapacitat de tenir un model social de país". En aquest sentit, ha indicat que Demòcrates "fa dotze anys que està al Govern i, per tant, la gestió i bona part de les conseqüències que estem patint d'aquest creixement sense cap mena de control són, en part, seves", per la qual cosa "no pot fer veure que és un creixement sobre el qual no tenen res a dir".

Preguntada sobre si aquesta situació pot enterbolir les relacions entre el Principat i l'Alt Urgell, Vela ha assenyalat que "és una qüestió de respecte i de dignitat entre territoris". A parer seu, per tant, el que s'hauria de fer és "seure en una taula i treballar per buscar solucions conjuntes". També ha criticat que una de les primeres accions executades per DA en arribar al poder fos "anul·lar el departament d'Habitatge, una eina que hagués analitzat la situació i les podria haver vist venir". Amb tot, ha sentenciat que la situació "és un desgavell producte d'aquesta inacció per part del Govern".

Per la seva banda, l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, s'ha mostrat més serè afirmant que "estem seguint amb interès aquesta polèmica". De fet, ha afegit que "trobo interessant que hi hagi un debat públic sobre tots els temes que interessen als ciutadans, i l'habitatge és un d'ells". Des del seu punt de vista, "s'han de trobar eines per poder analitzar aquests problemes i, en tot cas, cercar solucions amb diàleg". També ha manifestat que no ha vist que ningú "tingui una solució clara" perquè la polèmica "està en una fase oberta, d'anàlisi i de debat".

En un altre ordre de coses, i preguntat sobre la delimitació territorial al planell de la Tossa, ha recordat que hi ha una comissió tècnica de delimitació transfronterera no només en aquest punt, sinó "en general". "És una feina tècnica que jo crec que està avançant molt bé i que es basa en un diàleg entre els dos governs", tot i que també es tenen en compte "les autoritats locals". A hores d'ara, ha afegit, el debat es troba en un "pla tècnic" i, per tant, "encara hi ha feina per fer". "El que puc dir és que avança bé i que les trobades són molt positives".