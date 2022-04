Vela pregunta pels detalls de l'exposició commemorativa dels 40 anys del Govern

Andorra la VellaLa consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes escrites a Sindicatura sobre l’exposició que ha de commemorar els 40 anys del Govern d’Andorra.

Vela ha sol·licitat saber si ja es compta amb la persona que ha d’assumir el comissariat de la mostra, com s’ha procedit a la seva selecció i contractació si ja s’ha dut a terme -o com es farà si encara no s’ha fet-, qui s’ocupa de la recerca històrica, amb quina modalitat de contractació s’adjudicarà el guió expositiu, quin és el pressupost per a l’exposició desglossat per partides com el comissariat, assessors, guions, disseny, producció i difusió, on s’instal·larà i si serà una mostra itinerant i amb quin calendari comptarà la mostra.