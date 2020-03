El vial de Sant Julià, operatiu a partir del 16 de març

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha anunciat aquest dimecres que la nova desviació a l'entrada de Sant Julià de Lòria es posarà en marxa a partir del pròxim 16 de març. Així doncs, aquest nou tram inclourà de manera permanent dos carrils de baixada entre la plaça Laurèdia i la rotonda d'accés a Fontaneda, que passaran a enllaçar-se amb els dos ja existents fins a la frontera. Aquesta obra, que va iniciar-se al mes de març del 2018, ha tingut un cost que se situa en els 7,7 milions d'euros.

Pel que fa a la calçada habitual, es preveu mantenir dos carrils de baixada (tot i que un d'ells serà reversible durant dispositius especials de trànsit) i un de pujada. Durant la seva intervenció, Torres ha avançat que es farà una primera prova pilot pel pont de Sant Josep i una altra per Setmana Santa, unes dates en què s'espera que hi hagi un augment significatiu del nombre de turistes i visitants. Aquesta prova, a més, es farà en coordinació amb el Servei de Circulació del comú de Sant Julià de Lòria.

D'aquesta manera i gràcies a aquest carril reversible a l'avinguda Francesc Cairat, es permetrà que quan hi hagi molta afluència de turistes els vehicles puguin circular per dos carrils en sentit pujada fins arribar a la plaça Laurèdia i, posteriorment, els conductors es desdoblaran o bé pel túnel de la Tàpia o pel centre de la vila.

D'altra banda, Torres també ha avançat que si la prova pilot funciona satisfactòriament, s'analitzarà la possibilitat d'habilitar amb caràcter permanent el carril central reversible en el tram que va de la rotonda d'Isidre Valls fins a la plaça Laurèdia. D'aquesta manera, seria possible disposar sempre de dos carrils de circulació en sentit baixada o pujada segons la necessitat del trànsit.

Per últim, el titular d'Ordenament Territorial ha posat en relleu que abans d'iniciar una nova fase del projecte, que compta amb una envergadura important i amb un cost que se situa en els 25 milions d'euros, s'haurà d'analitzar durant un semestre les noves mesures per determinar quin serà el moment idoni per començar les obres.

Reformes a l'escola andorrana d'Ordino

El consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres la licitació en modalitat de contractació urgent de les obres d'ampliació de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino. El projecte contempla l'ampliació amb sis noves aules, amb nous accessos i sanitaris, en una nova planta de construcció modificant la coberta existent.

El projecte preveu que hauran d'estar disponibles tres aules per a principis de setembre d'enguany, mentre que la resta d'obra haurà d'estar finalitzada a l'abril del 2021. L'inici de les obres estan previstes per a finals d'abril i poden afectar la funcionalitat de l'escola a nivell de possibles sorolls.

Les empreses interessades tenen fins al 30 de març per presentar les seves ofertes i el termini d'execució previst és de dotze mesos.

Inventari nacional de gasos d'efecte hivernacle

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del Govern també ha anunciat l’aprovació del decret per a l’elaboració́ de l’inventari nacional de gasos d’efecte hivernacle, una mesura prevista en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). El document, que estarà a càrrec del departament d’Estadística, recopilarà l’estimació de les emissions i l’absorció de gasos d’efecte d’hivernacle generats al país.

Per a l’elaboració de l’inventari, són necessàries un total de 250 variables, definides per l’organisme internacional Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (GIECC). Tot i que normalment se’n mesuren 325, en el cas andorrà algunes queden fora, com ara el consum de combustibles per navegació marítima. Actualment el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ja disposa d’una recopilació de dades d’emissions d’efecte hivernacle, però el decret aprovat permet homologar les dades a nivell internacional.