(Vídeo) Espot manifesta que no pactaran la llista nacional amb altres partits

Andorra la VellaXavier Espot ha comentat durant el congrés dels demòcrates que el partit no farà coalició amb cap altra formació a la llista nacional de les pròximes eleccions. El Cap de Govern ha comentat que només podria donar-se aquesta possibilitat en cas que hi hagi un canvi important d’escenari.

Espot ha assenyalat que hi ha altres partits que actuen com a ‘aprenents de bruixot’ que intenten vendre que poden solucionar els problemes d’Andorra “en un obrir i tancar d’ulls”.

El líder de DA ha incidit en què al setembre va prendre la decisió de presentar-se a la reelecció, però que no ho havia comunicat fins ara pels “problemes que han anat sortint com l’alerta energètica”. I ha afegit que, en moments complicats com l’actual, l’experiència dels demòcrates per governar és un factor molt important per fer front a un escenari que pot ser complicat.

El vídeo mostra el moment en què Espot és aclamat com a candidat.