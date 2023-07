El vídeo del PS que critica durament les noves condicions de reagrupament dels immigrants

Andorra la VellaEl líder del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha retret a Govern les noves condicions per al reagrupament familiar dels immigrants. I ha fet una comparació. Baró ha indicat que amb la limitació actual (cal cobrar 4.200 euros al mes per portar a Andorra la parella i dos fills) els immigrants dels anys 70 no haurien pogut portar les famílies a Andorra. Això hauria comportat una societat molt diferent a l'actual. I el líder socialdemòcrata ha recordat que "la majoria som fills d'aquella immigració i per tant l'Andorra actual seria ben diferent" amb una legislació de repatriació tant restrictiva. Baró ha comentat que es continuen necessitant treballadors forans per a "l'Andorra de luxe" que diu que vol el Govern actual. I ha apuntat que no es pot tenir aquest país "de luxe" amb treballadors precaritzats.

