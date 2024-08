(Vídeo) El PS demana pels 23 milions en crèdits tous de la covid

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha compartit en les seves xarxes un vídeo per demanar pels 23 milions d'euros en crèdits tous que es van atorgar durant la pandèmia de la covid. El líder del partit Pere Baró denúncia que no se sap a quines empreses es van atorgar aquests diners i quina part s'ha tornat i quina no.

Des del PS recorden que ja van demanar amb anterioritat per aquest tema, concretament el juliol de l'any passat.