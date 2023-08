Visita del secretari general de l'Organització Mundial de Duanes a Casa de la Vall

Andorra la VellaEl secretari general de l'Organització Mundial de Duanes (OMD), Kunio Mikurilla, ha visitat aquest dijous Casa de la Vall, on ha estat rebut pel síndic general, Carles Enseñat, en el marc de la visita que el mandatari està fent a Andorra.

La trobada ha servit per posar en comú els diferents reptes en matèria de duanes com són les compres en línia o la simplificació dels tràmits per facilitar el comerç local.

També s'han destacat les oportunitats i els desafiaments que presenta la singularitat geogràfica i la situació fronterera d'Andorra, posant l'èmfasi especial en el context europeu i la posició geopolítica d'Andorra.

La bona sintonia entre les parts ha estat evident durant tota la trobada, reflectint una voluntat compartida de comprensió i col·laboració.