El vot andorrà es paga a preu d'or

Les diferents candidatures que van concórrer a les eleccions comunals del desembre de l’any passat han declarat unes despeses de 250.319 euros, segons les diferents declaracions que han presentat al Tribunal de Comptes. Així, amb la suma de vots, 15.732, que hi va haver en els comicis a les set parròquies, a les darreres comunals cada vot ha costat 15 euros de mitjana als partits que s'hi presentaven. A Canillo és on s'ha pagat el preu més alt per cada butlleta dipositada a l'urna, 46 euros per vot. Es pot dir que cada vot s'ha pagat a preu d'or, més si es té en compte que la comparació amb el preu de cada butlleta a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya va ser de 2,6 euros.



A Canillo, amb una participació del 70% i 744 vots escrutats, de les dues formacions que hi van concórrer, Objectiu Comú ha declarat 12.054 euros de despeses i DA+ Independents 22.679. A Canillo doncs, cada vot costa 46 euros. A Encamp, amb una participació del 58% i 2.315 vots escrutats, Terceravia n’ha certificat 4.084 euros, el PS 8.144 i En Comú per Encamp 22.661. Cal esmentar que una de les formacions que s'hi presentaven, Agrupament Encampadà, no ha facilitat les dades requerides pel Tribunal. Amb les dades disponibles, doncs, a Encamp el vot costa 15 euros.

A Ordino, amb una participació elevada, del 73% i 1.315 vots escrutats, X’Ordino va gastar 16.716 euros, Terceravia 4.165, MovemOrdino 7.494 i En Comú per Ordino 22.133 euros. A Ordino, cada vot ha tingut un cost de 38 euros. Un cas paradigmàtic és el de la Massana, on només hi concorria una formació, Ciutadans Compromesos, que es va gastar gairebé 30.000 euros en la campanya.



Cal afegir que Demòcrates per Andorra és la formació que més va invertir en aquesta campanya, amb unes despeses que se situen entre el doble i el triple de la resta, a la majoria de parròquies.



A les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017, el total de les despeses ordinàries computables dels partits, concepte que inclou les despeses ordinàries declarades i el 'mailing', van sumar 11,78 milions d'euros. Desglossat, Ciudadanos va gastar 3 milions d'euros; JxCat, 1,8; ERC, 1,6; PSC-PSOE, 2,4; Cat Comú i la CUP, 886.000 i 429.000 euros respectivament; i el PP, 1,6 milions.

Sense restar-hi les subvencions electorals que reben les formacions en diferents conceptes, com les despeses ordinàries o el 'mailing', i tenint en compte que en aquells comicis hi va haver una participació del 79%, amb 4.392.891 vots emesos, el vot a Catalunya va costar 2,6 euros. Una xifra sensiblement inferior, sis vegades menys, als 15 euros que ha costat cadascuna de les butlletes dipositada a les urnes en aquests darrers comicis.