Xavier Espot, reelegit cap de Govern

Andorra la VellaEl candidat de Demòcrates per Andorra, Xavier Espot, ha estat reelegit cap de Govern pel Consell General. D'aquesta manera, Espot torna a agafar les regnes de l'executiu durant els pròxims quatre anys gràcies als disset vots a favor de la seva investidura. El líder del Govern, qui jurarà el càrrec el pròxim 15 de maig a Casa de la Vall, ha indicat que el partit ha estat treballant "entre bastidors" en la configuració del nou executiu i que avui dia només queden dues peces per encaixar, els ministeris d'Afers Socials i Finances. "Fa dies que hi treballem de manera paral·lela a la configuració del discurs del debat d'investidura espero que molt majoritàriament, per no dir la totalitat del Govern, es podrà anunciar des de dilluns a la tarda després del meu jurament", ha indicat.

En aquest sentit, qüestionat per la possibilitat que un membre d'Acció pugui ocupar una de les carteres arran de la coalició a la territorial d'Escaldes-Engordany, ha ressaltat que "no hi ha quotes de partit", sinó que s'estan cercant els millors perfils per liderar els ministeris independentment de l'afiliació, l'origen o la simpatia política. Respecte al debat d'investidura d'aquest dimecres, Espot ha celebrat que Concòrdia i el partit Socialdemòcrata hagin confirmat que s'adheriran als pactes d'estat de Salut, la CASS i sobre la Unió Europea, un fet que ha considerat "un bon auguri". "Crec que avui hem ressaltat més les nostres similituds que les diferències i crec que podem fer molt camí conjuntament", ha exposat.

Quant a la configuració dels pactes d'estat, el líder de l'executiu ha comentat que el més urgent de tirar endavant és el de la Unió Europea, si és possible al llarg dels pròxims quinze dies, ja que tenen el compromís de donar el vistiplau definitiu a tot allò que s'ha acordat sota reserva quan es constitueixi el Govern i "m'agradaria traslladar la informació als membres del pacte abans de fer-ho". En referència al pacte sobre la reforma del sistema de pensions, ha indicat que serà àgil perquè ja hi ha una comissió legislativa específica. Finalment, respecte al de Salut ha asseverat que "ens hi demorarem una mica més" pel fet que els termes del pacte i de l'acord que s'ha de signar "encara estan poc madurs".

En relació amb la candidatura de Concòrdia a cap de Govern, Cerni Escalé ha rebut el suport dels cinc consellers que formen part del seu grup parlamentari i els parlamentaris d'Andorra Endavant i del partit Socialdemòcrata s'han abstingut.