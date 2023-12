El 15% de la població preferiria no tenir veïns magrebins

Andorra la VellaL'Estudi d'Andorra Recerca i Innovació indica que el 75% dels ciutadans d'Andorra no tenen cap problema amb tenir veïns de qualsevol nacional. Hi ha però, una quarta part que sí té reticències a tenir com a veïns persones d'una nacionalitat o una zona geogràfica diferent a la seva. Així, el 15,1% de la població preferiria no tenir com a veïns persones originàries del Magreb. Aquest col·lectiu és el que més rebuig causa ja que suma més respostes negatives que tota la resta junts.

El segon grup on hi ha més reticències seria el de Llatinoamèrica, amb un 6,1%. La tercera resposta, sorprenent per l'arrelament del col·lectiu lusità a Andorra, cita els portuguesos com a veïns que evitarien. Suma un 3,6%. I dins de les respostes amb un mínim de percentatge es troben aquells que no voldrien viure al costat de ciutadans de l'Àfrica no magrebina (2,6%), Europa de l'Est (2,1%) i Índia (2,1%). Les altres respostes en cap cas arriben a l'1%.