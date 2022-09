El 20% dels accidents de trànsit, provocats per distraccions al volant

Andorra la VellaDos de cada deu accidents que es produeixen en carretera van ser causats per distraccions al volant, tal com informa RTVA. Després de tres anys de col·laboració entre ACA i Govern, es renova aquesta relació per continuar treballant en la reducció de la sinistralitat a les carreteres. La sensibilització de la població és la principal eina que fan servir. Justament per això, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, explica que la campanya de l'ACA d'enguany es focalitzarà en aquest aspecte. Amb tot, Filloy exposa que l'accidentalitat se situa en xifres similars que en anys anteriors, amb una tendència d'estabilització.

Per altre costat, el president de l'Automòbil Club Andorra, Enric Tarrado, defineix aquesta problemàtica com "el mal modern de la circulació". Considera que l'ús de dispositius de música i altres elements treu atenció a conductors i vianants.

El conveni rep en la seva renovació una subvenció de l'executiu de 10.000 euros i amb una durada d'un any. Amb els radars pedagògics, els controls de seguretat, les campanyes d'alcoholèmia i la prevenció a les escoles, aquest és un granet de sorra més per aconseguir reduir al 50% la mortalitat a les carreteres el 2030 i arribar a zero el 2050.