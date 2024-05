200 persones assisteixen a la manifestació l'1 de maig

Andorra la VellaUnes 200 persones han iniciat una manifestació l'1 de maig a Andorra, protestant per l'encariment de l'habitatge, la cistella de la compra, les condicions laborals i les pensions. Stop Violències ha reivindicat els drets de les dones treballadores durant la protesta. Segons RTVA, els sindicats i associacions han repartit informació sobre una iniciativa legislativa popular impulsada per l'USdA sobre habitatge, salaris i pensions, esperant recollir signatures durant la manifestació. El recorregut passarà per diverses zones i s'ha recomanat evitar el trànsit pel centre d'Escaldes i Andorra la Vella entre les 19h i les 21h. Els convocants van preveure l'assistència de 3.000 persones.