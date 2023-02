El 2022 es tanca amb la xifra de sancions de circulació més baixa dels darrers cinc anys

Andorra la VellaEl 2022 s'ha clos com el període en què hi ha hagut menys sancions de circulació respecte dels darrers cinc anys. Segons dades facilitades pel Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització del Cos de Policia, fins al 31 de desembre s'han imposat 16.452 sancions, una xifra inferior a la registrada durant el 2021 (17.234), el 2020 (18.770), el 2019 (18.176) i el 2018 (19.993). Com és habitual, però, els excessos de velocitat han estat la infracció que han concentrat un major nombre de sancions arribant fins a les 12.423. En aquest cas, també es tracta de la xifra més baixa registrada des del 2018, any en què es va arribar a un pic de 16.343 sancions per aquesta infracció.

Precisament, un elevat gruix d'aquestes sancions de velocitat (3.971) han estat imposades per radars mòbils ubicats en diferents indrets de la xarxa viària andorrana. A banda d'aquests casos, els punts més conflictius o, més ben dit, on els conductors han superat en més ocasions la velocitat legalment permesa dels radars fixos, han estat a la CG2 a l'altura d'Encamp (1.668), a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany (1.347), al túnel de les Dos Valires (1.155), a la CG1 a l'altura de l'Estadi Comunal de la capital (916), a les Bordes d'Envalira de Canillo (916) i a l'altura de la botiga Motorcard de Santa Coloma (807). Per contra, els radars que menys sancions han imposat durant el 2022 han estat els ubicats a la CG1 a Sant Julià de Lòria (16), a la CG2 a Incles (48) i al túnel del Pont Pla (63).

Malgrat que representen el gruix de les sancions, els excessos de velocitat no han estat les úniques infraccions al volant sancionades per la policia durant l'any passat. En aquest sentit, destaca la gran quantitat de multes imposades a conductors per circular sense el distintiu de la ITV malgrat tenir-lo (701), no presentar el rebut vàlid d'assegurança (482), circular sense cinturó (356), utilitzar el telèfon (304) o no respectar la senyalització horitzontal (220). També cal tenir en compte les 857 sancions imposades per altres articles per qüestions menys habituals.

Tot i la petita reducció que s'ha experimentat en les infraccions per excessos de velocitat durant el 2022, el cert és que la resta de situacions que han estat objecte de sanció es mantenen en nivells similars als d'anys anteriors, sense que hi hagi un augment o un descens molt significatiu. Un dels casos que més sobta és la utilització del mòbil, que s'ha duplicat respecte del 2021; o no dur el cinturó de seguretat, que el 2022 també registra la xifra més alta dels darrers cinc anys.