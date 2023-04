228 candidats participen a les Proves Oficials de Batxillerat

Andorra la VellaUn total de 228 candidats i candidates participen en les Proves Oficials de Batxillerat (POB), dels quals 199 són alumnes inscrits al batxillerat del sistema educatiu andorrà i són 29 candidats lliures. La primera avaluació de les proves se celebrarà durant un total de set dies, entre aquest dilluns i el 25 d'abril, amb aturada durant el cap de setmana i es desenvoluparan vint exàmens, amb les diverses temàtiques previstes per a la prova. Tots els tests escrits de la primera avaluació tenen lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla, ha celebrat que any rere any el nombre d'estudiants que opten a les POB sigui més elevat. En aquest sentit, ha exposat que es tracta d'una tendència que s'ha anat desenvolupant els últims anys per una qüestió demogràfica, ja que "han reduït els alumnes a maternal per la disminució de la natalitat, però han augmentat a Batxillerat". "Gairebé tenim 450 estudiants a Batxillerat, per tant, parlem de 250 a primer i 200 a segon, un xifra rècord i de cara al curs vinent pot ser que encara augmenti una mica més", ha assenyalat.

Qüestionada sobre l'itinerari dels joves que es presenten a les POB, Vilarrubla ha indicat que la gran majoria acaben cursant estudis universitaris o de formació professional superior i pocs marxen directament al món laboral. "No tots fan graus, però la majoria continuen i nosaltres també els animem perquè la voluntat és que quan accedeixin al món laboral tinguin el màxim de formació", ha asseverat.

Quant al funcionament de les proves, la ministra ha incidit en el fet que gràcies a l'experiència organitzativa la metodologia ha canviat amb els anys. D'aquesta manera, les proves unificades es realitzen al Centre de congressos, però algunes d'específiques es duen a terme als mateixos centres escolars. A més, ha recordat que la majoria de les titulacions estan reconegudes, per la qual cosa els alumnes poden desplaçar-se a estudiar a l'estranger i ha apel·lat als efectes del futur acord d'associació amb la Unió Europea per obrir les portes als graduats per exercir la professió fora d'Andorra.

Els resultats de la primera avaluació es comunicaran als candidats per correu electrònic dilluns 8 de maig a partir de les 12 hores. A partir d'aquesta data els que ho desitgin es podran inscriure a la segona avaluació d'algunes competències fixades al Decret d'ordenament del nivell educatiu de batxillerat del sistema educatiu andorrà, que tindrà lloc els dies 22, 23, 24, 25 i 26 de maig. Els resultats definitius de la POB es comunicaran als candidats per correu electrònic dilluns 12 de juny a partir de les 12 hores.

Cal recordar que els candidats lliures no es presenten a tots els exàmens en una mateixa convocatòria, ja que tenen un termini de cinc anys per obtenir el títol de batxiller. D'aquesta manera, tenen la possibilitat d'escollir el nombre i la distribució de les assignatures en les diferents cites.