25 beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària des del gener

Andorra la Vella25 persones han percebut la prestació per desocupació involuntària des de principis d’any fins al 20 de febrer, segons informa RTVA. Durant tot el 2023 va haver-hi 68 beneficiaris. Afers Socials apunta que en la majoria dels ajuts es rep l’import corresponent al salari mínim, 1.376 euros. Aquesta prestació pot ser sol·licitada per les persones que estiguin sense feina de manera involuntària. S’ha d’estar inscrit al Servei d’Ocupació, com a mínim, tres mesos després d’haver perdut la feina i no poden refusar una oferta laboral adequada durant els 45 dies naturals abans de la sol·licitud ni haver-se negat a formar part dels programes d’ocupació i de les formacions que se’ls ofereixi. Tanmateix, els sol·licitants han d’haver cotitzat 5 anys almenys a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Segons Govern, si l’acord d’associació es fa efectiu, els beneficiaris podran rebre-la íntegrament si decideixen abandonar Andorra mentre l’estan cobrant.