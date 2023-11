261 dones ateses al servei d'atenció de víctimes de violència de gènere fins a l'octubre

Andorra la VellaEl servei d'atenció a les víctimes de violències de gènere ha atès entre els mesos de gener a octubre un total de 261 dones, una xifra que estaria lleugerament per sota de les de l'any passat, quan es va cloure l'any amb 322 atencions, però que des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat puntualitzen, ja que tal com ha destacat la cap del servei, Mireia Porras, "no podem dir que estan baixant", és a dir, que no hi ha una dada clara que indiqui que la violència disminueix, al contrari, si ens comparem amb altres països de l'entorn la violència no està baixant i a Andorra, tampoc. De fet, els casos nous, ha destacat Porras, són més o menys els mateixos que anys anteriors. Cal destacar que en el 100% 'ha donat violència psicològica i que, en segon lloc, es troba la física, amb 143 casos. Novament, des del servei constaten les dificultats que les dones identifiquin certs tipus de maltractaments com els psicològics i els sexuals. Aquest any s'han recollit també dades sobre la violència vicària, que s'ha donat en 45 casos i la ciberviolència, que s'ha registrat en altres dos.