30 Anys de l'entrada d'Andorra a l'ONU

Andorra la VellaAvui, Andorra commemora amb orgull el 30è aniversari de la seva entrada com a membre de ple dret a les Nacions Unides (ONU). Aquesta data històrica, 28 de juliol, va marcar un abans i un després per al Principat, estenent les seves ales en el panorama internacional.

Des de la seva adhesió a l'ONU, Andorra ha treballat amb dedicació per promoure la pau, la justícia i la cooperació global. Com un país actiu en l'arena internacional, ha aportat la seva perspectiva única sobre temes clau com el canvi climàtic, els drets humans i el desenvolupament sostenible.