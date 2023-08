El 30 d'agost serà l'últim dia per presentar ofertes per la reforma de l'edifici Caldes

Andorra la VellaEl comú d'Escaldes-Engordany ha fet pública aquest dimecres la decisió de prorrogar fins al pròxim 30 d'agost la presentació d'ofertes per a les obres de reforma de l'edifici Caldes. Tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la convocatòria estarà oberta fins a les 15 hores del dia esmentat i, en el cas de les empreses que ja hagin presentat la seva oferta, la podran retirar al Servei de Tràmits del comú i tornar-la a presentar dins del nou termini establert.

Cal recordar que la corporació escaldenca va aprovar el passat 12 de juliol un crèdit extraordinari per valor de 376.000 euros per a la reforma de l'edifici Caldes. Aquest suplement va ser, tal com va explicar la cònsol major en aquell moment, per la inflació i pel fet que hi hagi treballs que s'han cregut necessaris i que no estaven inicialment previstos.