La 31a Mostra Gastronòmica d'Andorra aposta per la internacionalització

Andorra la VellaUna de les voluntats de la 31a Mostra Gastronòmica d'Andorra serà difondre i donar a conèixer els restauradors del país a l'exterior. Així ho han assegurat aquest dimecres la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, i l'editor de la publicació digital 'Menja’t Andorra' i organitzador del saló, Toni Corominas, durant la presentació de l'esdeveniment que, enguany, tindrà lloc el cap de setmana de l'11 i 12 de novembre a Ordino. "Volem que també se'ns conegui més enllà de les fronteres i que la mostra es converteixi en un reclam turístic" ha assenyalat Corominas mentre afegia que aquesta aposta per la internacionalització es farà a través de la invitació a la mostra de diversos periodistes gastronòmics i a través d'una crida a la participació amb dos programes de ràdio de Catalunya Ràdio i la Cadena Ser que tindran lloc dies previs al certamen.

Enguany, la mostra -que se celebrarà el diumenge a les 13:30 hores a l'ACCO i tindrà capacitat per a 370 comensals- comptarà amb la presència de divuit restauradors, cadascun dels quals presentarà un plat. A més, com cada any, el servei de la sala estarà gestionat a càrrec d'alumnes del Lycée compte de Foix. "L'any passat vam esgotar tots les entrades abans de l'obertura" ha recordat Choy "Animo a tothom a comprar les entrades amb anticipació" ha afegit la cònsol menor ordinenca tot indicant que el pròxim dilluns es posaran a la venda a través del Servei de tràmits i l'Oficina de turisme.

Aquesta edició de la mostra, que ha adaptat el format respecte l'any passat suprimint la jornada del divendres i afegint actes al diumenge, col·laborarà amb l'ONG 'World Central Kitchen', una organització dedicada a proporcionar àpats davant situacions de desastres naturals. A més, la mostra comptarà també amb el saló 'Ordino Gourmet', que es va engegar l'any passat amb la voluntat d'exposar i vendre productes de proximitat provinents d’un radi de menys de 150 quilòmetres. Enguany, la novetat del saló -que comptarà amb nou productors i tindrà lloc el dissabte de 10 a 20 hores i el diumenge de 10 a 13:30 hores al Prat de Call- serà la inauguruació d'una zona 'picnic' exterior on la gent podrà seure i degustar els productes que hagi adquirit. A més, l'espai comptarà també amb un foodtruck i un racó 'show cooking'. "Destacaria un productor de safrà del Pallars Jussà" ha apuntat Corominas.

Per altra banda, l'espai de tallers Gastrolab -on hi haurà propostes per a adults i per a un púbíc infantil- tindrà lloc el dissabte de 12 a 20 hores i el diumenge d'11 a 13 hores a la Sala la Buna. Amb relació a aquest tema, els dos cuiners emergents convidats que duran a terme exhibicions de cuina d'autor seran Christian Sansa del restaurant Kanvium i Àlex Kinchella del restaurant Cort del Popaire.