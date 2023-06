32 estudiants a les estades formatives de Creand Crèdit Andorrà

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà posa en marxa la 45a edició de les estades formatives d’estiu per a joves estudiants de grau universitari o màster. En aquesta edició, 32 estudiants formaran part d’aquesta estada que els permet completar la seva formació amb experiència professional, fonamental a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral. Com a novetat, aquest any el banc ha organitzat una jornada de 'team building' a Engolasters, en la qual s’ha buscat que els joves coneguin l’empresa, els seus valors i treballin en equip.

L’activitat, estructurada en dinàmiques de 'design thinking', ha proposat un repte empresarial inicial que els joves han hagut de resoldre, fent una pluja d’idees, prototipant una proposta i construint finalment una presentació per compartir al final de la jornada.

Un jurat format per un equip de diversos departaments de Creand Crèdit Andorrà ha valorat les iniciatives proposades i ha triat la més original i que millor s’ajusta a les necessitats de l’entitat. L’equip de joves que l’han proposat treballaran activament durant part de la seva estada amb l’equip del departament d’Innovació i Transformació Digital del banc per desenvolupar-la i que vegi la llum durant aquest període estival.