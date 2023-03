35 anys del naixement de FEDA

Andorra la VellaFEDA celebra aquest dimecres 35 anys des que va néixer. Ho va fer com a successora de FHASA, després de la compra dels actius per part del Consell General el 1988. Per això, a través del projecte '35 raons de ser' l'organització repassarà i difondrà les fites, assoliments i propòsits que l'han lligat a la història de l'energia del país des de la seva constitució.

Igual que FHASA va ser pionera en el desenvolupament de l'economia d'Andorra, els últims 35 anys FEDA ha acompanyat la societat en el creixement econòmic, en la sobirania energètica, en la modernització de la xarxa elèctrica i en el camí cap a la sostenibilitat. Les primeres grans inversions de finals del segle XX, l'impuls de les infraestructures enfocat a millorar la qualitat del servei, la consolidació de la xarxa de distribució, les solucions als reptes plantejats pel canvi climàtic i la transició energètica, el lideratge en l'estalvi energètic i la materialització dels objectius de desenvolupament sostenible han centrat l'edat adulta d'aquesta empresa.

Altres fites igualment importants en aquestes tres dècades i mitja han estat, però, la creació de les filials ‒FEDA Solucions i FEDA Ecoterm‒ i l'adquisició del 100% de les accions de Ctrasa per aprofundir, a través de la gestió directa, en el desenvolupament de l'economia circular amb l'eficiència de la valorització dels residus. Ara els reptes són molt diferents. FEDA ha hagut de gestionar un context molt complicat en l'àmbit global de l'energia i fer front al context i els seus riscos per protegir el teixit econòmic, la societat i, especialment, els més vulnerables, així com la sostenibilitat del sistema. L'objectiu immediat és culminar un cicle inversor enfocat a la interconnexió amb els països de l'entorn, les alternatives per a l'eficiència energètica, la digitalització i les solucions tecnològiques dirigides a la mobilitat sostenible, per aprofundir en l'assoliment dels objectius establerts per la Llei d'impuls de la transició energètica i el canvi climàtic.

Precisament, aquest nou model basat en l'ús de les energies renovables i la conscienciació per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, col·laborant així en la lluita global contra el canvi climàtic, estan completament integrades en la cultura de l'organització. Per això formen part de les 35 raons que han portat FEDA fins aquí i que es poden consultar al web www.feda.ad/35raons.

Els pròxims 35 anys l'eficiència i l'estalvi energètic, la transició energètica, la qualitat del servei, el suport al teixit empresarial i els projectes sostenibles, les mesures per a la clientela, el foment del talent i la divulgació de la nostra història i cultura continuaran sent les prioritats del grup que ha estat al costat de l'energia i la sostenibilitat d'Andorra els últims 35 anys.