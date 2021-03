35 mitjans acreditats seguiran la visita dels reis d'Espanya, que causarà “afectacions vàries molt reduïdes” dijous i divendres

Andorra la VellaFins a 35 mitjans de comunicació acreditats tant espanyols, com francesos i andorrans seguiran la visita que durant dos dies durant a terme, aquest dijous i divendres, els reis d’Espanya a Andorra, acompanyats de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, Arancha González Laya. La visita arrencarà aquest dijous al migdia i tal com ha manifestat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, pot comportar algunes afectacions “viàries molt reduïdes”. La visita té lloc en el marc de la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern que Andorra acollirà el 21 d’abril, ja que és habitual que els reis d’Espanya visitin els països amfitrions.

La visita arrencarà aquest dijous al migdia quan els reis seran rebuts pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives; el representant del copríncep francès, Patrick Strzoda; el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, a Casa de la Vall. Tot seguit els reis faran una visita al comú d’Andorra la Vella on els rebrà la cònsol major, Conxita Marsol, i el menor, David Astrié. A la tarda les agendes de la reina Letizia i el rei Felip VI seran separades i així mentre que la reina es reunirà amb la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el rei farà una visita al Govern i mantindrà una reunió amb el cap de Govern. Posteriorment hi haurà una trobada institucional entre les delegacions i ja a la nit tindrà lloc una trobada de cortesia entre els reis i el copríncep episcopal i el representant del francès, que aniran seguits dels parlaments de Vives i Felip VI i un sopar.

L’endemà al matí, els reis es desplaçaran al col·legi María Moliner de la Margineda i tot seguit es dirigiran a Santa Coloma per visitar el conjunt arquitectònic romànic, on rebran les pertinents explicacions de la mà de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. La comitiva anirà després a Ordino on se celebrarà un dinar ofert pel cap de Govern i visitaran la Casa Museu d’Areny Plandolit, per donar per finalitzada la seva estada a Andorra.

Jover ha destacat que donada “la magnitud” d’aquesta visita el ministeri de Salut ha aprovat un protocol que ha suposat que tots els integrants de les delegacions i també els que en faran el seguiment (com els mitjans de comunicació) hagin estat cribrats amb una TMA, i a més abans dels àpats els participants es faran un test d’antígens. A més, qui prengui part en els actes haurà de dur una mascareta FFP2 i es mantindran al màxim les distàncies.

Pel que fa a l’afectació viària, aquest dijous es preveu el tall del carrer Príncep Benlloch entre les dotze i la una del migdia i a la tarda, entre les cinc i dos quarts de set, el carrer Prat de la Creu estarà tallat en sentit sud. Pel que fa a divendres hi pot haver afectacions puntuals al matí a la zona del col·legi María Moliner i a Santa Coloma. Cal recordar que des de Mobilitat es va recomanar als ciutadans que aquests dos dies facin servir el transport públic o vagin a peu, tot i que Jover ha manifestat que “l’afectació viària serà molt reduïda”.

Pel que fa al dispositiu de seguretat, totes les unitats especials de la policia estaran desplegades i s’ha dissenyat un dispositiu que s’ha dissenyat exclusivament per a aquesta visita. Jover ha subratllat que “per sort” els cossos de seguretat estan “acostumats” a aquesta tipologia de tasques i hi haurà “el nivell de seguretat necessari”.