4.000 pisos buits a Andorra

Andorra la VellaLes dades dels habitatges buits a Andorra ja comencen a tenir-se de forma acurada gràcies a les informacions que ha facilitat FEDA respecte als habitatges que tenen o cap o gairebé cap despesa elèctrica. De moment, ja hi ha tres parròquies on se sap quina quantitat d'habitatges turístics hi ha. Segons Àlex Ruiz, president de l'Associació d'Apartaments Turístics i membre de la Taula de l'Habitatge, "a Andorra la Vella hi ha 500 habitatges buits i entre Encamp i Canillo hi ha 2.000". En total, es calcula que hi ha uns 4.000 habitatges sense ús a tot el país.

Per a Ruiz, recuperar per al mercat del lloguer aquests pisos buits és la millor forma de reduir la pressió dels preus. "Només que entressin la meitat (2.000) ja hi hauria un canvi important", segons ha indicat el president en una entrevista al programa La Clau d'Andorra Televisió.

Ruiz ha manifestat que també hi ha la possibilitat que es faci una legislació similar a la d'Espanya on s'ha establert un màxim de preu de lloguer. Ha fet referència al fet que aquestes mesures sí que tindrien un impacte real en el mercat de lloguer i no pas acabar amb els 2.800 apartaments turístics. Es basa en el fet que "dels 2.800 hi ha 2.200 per sobre d'El Tarter i la gent marca una línia vermella i no vol anar a viure per sobre de Canillo perquè fora de temporada d'hivern d'El Tarter cap amunt està gairebé tot tancat, no hi ha serveis i molts dies hi ha col·lapse de trànsit per pujar i baixar del centre".