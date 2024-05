46.500 multes anuals a vehicles andorrans a Catalunya

Andorra la VellaSegons informa aquest divendres La Vanguardia, des de principis de l’any passat fins ara, el Servei Català de Trànsit ha obert uns 210.000 expedients per infraccions a conductors estrangers, d’aquests 46.500 són de vehicles andorrans. Això és gairebé una quarta part. I la pràctica totalitat estan pendents de pagament.

Només es poden cobrar si els Mossos d’Esquadra aturen el vehicle en el moment o si ja el tenen registrat prèviament. D’aquestes sancions a vehicles estrangers, el Servei Català de Trànsit només n’ha aconseguit cobrar un 2% i gràcies a una empresa externa que fa les gestions. La resta, continuen pendents als calaixos.

El fet que no s’hagi pagat pràcticament cap multa de conductors del Principat és que Andorra, com que no forma part de la Unió Europea, no intercanvia dades sobre matriculació de vehicles amb altres països. Això, lògicament, també s’aplica a la inversa i, per tant, Andorra tampoc pot cobrar les multes que no fa pagar a l’acte a conductors estrangers.