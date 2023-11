Unes 500 persones tornen a reclamar un habitatge digne

Andorra la VellaUnes 500 persones han tornat a manifestar la necessitat que es garanteixi el dret a un habitatge digne en la concentració que ha tingut lloc aa la plaça del Consell General. Durant la concentració s'ha llegit un manifest en el que s'"exigeix" al Govern que es posi "del costat del poble andorrà" per "acabar amb el model centrat en l'especulació" i denunciant que "el lliure mercat no pot estar per sobre de la dignitat del poble". En aquest sentit, ha destacat que les pròrrogues del lloguer "no frenaran els abusos per part dels propietaris".

També s'ha posat en relleu que "Andorra s'ha enfonsat en un model de creixement basat en l'especulació immobiliària" i que això tan sols ha servit per "omplir les butxaques d'uns quants i esgotar els recursos limitats, mentre que ofeguen a les famílies treballadores del país". En aquest sentit, han lamentat que els grans propietaris i els inversors estrangers han fet servir la població "com a simples números per enriquir-se", la qual cosa s'ha "sumat a una gestió nefasta d'un govern que no ha mostrat cap interès en millorar la vida de les classes populars del país". I remarquen que les propostes posades sobre la taula "continuen sent insuficients".

I davant les pressions dels propietaris, s'ha destacat que per això continuen les mobilitzacions ja que "únicament un poble unit, organitzat i disposat a lluitar pels seus drets, és capaç de fer front als que creuen que tenen la paella pel mànec".