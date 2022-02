La primera nevada generalitzada deixa gruixos de fins a 40 centímetres a les estacions d'esquí

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 de febrer de 2012, va ser notícia...

La neu ha caigut amb intensitat durant aquest diumenge a totes les parròquies del Principat, deixant gruixos d'entre 35 i 40 centímetres a les pistes d'esquí, segons han xifrat des de Grandvalira. Des de Protecció Civil, a primera hora de la tarda s'ha indicat que a les cotes baixes ja s'hi havien acumulat uns 10 centímetres. La previsió és que puguin seguir caient algunes precipitacions en forma de neu fins a la matinada però dilluns el dia es presenta amb sol, fred i vent, segons ha indicat el seu director Francesc Areny.

La primera nevada important i generalitzada d'aquest hivern ha deixat gruixos d'entre 35 i 40 centímetres de neu a les cotes més altes del Principat, com han indicat des de l'estació d'esquí de Grandvalira. Segons les dades de Protecció Civil, a les quatre de la tarda, a les cotes baixes s'havien acumulat gruixos de 10 centímetres. Les intenses precipitacions caigudes sobretot durant les hores del migdia, entre les dotze i les tres de la tarda, han afectat a totes les parròquies del Principat, fent necessari l'ús d'equipaments a tota la xarxa viària.

Segons ha indicat el director de Protecció Civil, Francesc Areny, ja estava previst que la tempesta entrés a finals de matí i finalment 's'ha avançat una mica'. Tot i que aquest diumenge a la tarda les precipitacions han disminuït, a la matinada es podrien repetir tot i que amb menys intensitat, ha comentat Areny.

Malgrat algunes inundacions causades per canonades rebentades pel glaç o topades de vehicles que no han causat danys personals, les pistes d'esquí s'han vist beneficiades per la neu. Grandvalira ha pogut obrir totes les seves pistes i l'àrea del Montmalús a Grau Roig, que fins ara estava tancada. Vallnord, per la seva part, ha obert tot el sector d'Arinsal menys la Capa, 12 de les 27 pistes d'Arcalís i 17 de les 23 de Pal.

Pel que fa a aquest dilluns, des de Protecció Civil s'espera un dia amb 'sol, fred i vent violent'. Tot i que les mínimes pujaran lleugerament, les temperatures encara seran fredes, ha dit Areny, i les màximes voltaran els -4 graus a 1.500 metres i els 3 graus positius a Andorra la Vella. El vent tornarà a ser fort i es podran registrar ràfegues de fins a 100 km/h.