El 67,3% dels andorrans preocupats pel preu de l'habitatge

Andorra la VellaUn 67,3% de la població ha manifestat estar preocupada per la situació de l’habitatge en l’Observatori del primer semestre del 2023 d’Andorra Recerca i Innovació (ARI). Aquesta dada representa un increment de tres punts respecte del segon semestre del 2022, quan mostraven preocupació per aquest fet un 64,1% dels enquestats, i se situa en un rècord històric des que hi ha registres el 2002. De fet, tal com ha explicat aquest dijous el coordinador de l’àrea de Sociologia de l’ARI, Joan Micó, exceptuant el 2022 i el 2023, cal remuntar-se fins a l’any 2005 per trobar resultats similars, quan el preu de l’habitatge preocupava el 60% de la ciutadania. El treball de camp per elaborar l’enquesta s’ha dut a terme entre 754 persones de l’11 al 19 d’abril.

Així, la resta d’aspectes que més neguit generen entre la població són els salaris (17,8%), el trànsit (16,8%), el nivell de vida car (13,6%), les infraestructures i els equipaments (11%), les prestacions i les pensions (11,1%) i el transport públic (8,6%). En aquest sentit, cal destacar que només els grups relacionats amb l’encariment del cost de la vida i les prestacions i les pensions han augmentat el percentatge, mentre que tota la resta han presentat disminucions en relació amb l’Observatori del segon semestre de l’any passat. Per diferents àrees temàtiques, un 70,8% dels enquestats també han assegurat que el preu de l’habitatge, els salaris i el nivell de vida car és el principal problema d’Andorra, seguit de les prestacions socials, les pensions i la sanitat (17,6%) i el trànsit (16,8%).