Andorra la VellaEl resultat electoral de les eleccions generals, amb majoria absoluta dels demòcrates, va ser la prova més evident del fracàs de la campanya de difamació que es va fer a través de 8TV. L'atac va durar tres setmanes amb injúries a tots els andorrans, qualificats de narcotraficants,al país, narcoestat, a les seves institucions, titllades de corruptes, i a múltiples representants polítics i d'organismes públics.

Com sempre, totes les víctimes de les difamacions eren persones que van tenir un paper actiu en el cas BPA defensant els interessos de l'Estat. El detectiu que liderava l'atac a Andorra, Paco Marco juntament amb Pilar Rahola, va explicitar que els atacs no acabarien fins que l'Estat acceptés fer "tabula ras" i retirés les causes BPA.

La mateixa petició de sempre per part de l'entorn BPA. 8TV tanca perquè mai va arribar a sobrepassar el 0,8% de mitjana de share, una xifra pràcticament anecdòtica. Quatre mesos després de l'intent d'influir en la voluntat popular perquè guanyés els comicis un partit més afí,TV ha entrat en fallida. L'administrador únic de 8tv, Nicola Pedrazzoli, ha explicat que els fets es deuen a "una situació conjuntural agreujada pel monopoli del mesurament d'audiència, de dubtosa eficiència i qualitat". 8tv ha entrat en concurs de creditors.

La televisió privada que va néixer fa 22 anys amb el nom de Citytv i es va convertir en el primer canal privat autonòmic de Catalunya amb cobertura en tota la comunitat autònoma, després d'obtenir l'any 2003 l'única llicència privada de televisió digital terrestre (TDT) concedida per la Generalitat, ha anunciat a través d'un comunicat que ha entrat en fase de concurs de creditors després de tres mesos de cerca de finançament i viabilitat.

Segons el comunicat remès per 8tv, la situació econòmica "es va desestabilitzar en el moment en què, primer Fibracat i, després, Barça TV, van trencar els seus respectius contractes de lloguer". Fibracat va cessar les seves emissions l'1 de gener d'enguany "incomplint el contracte que tenia en vigor fins a maig de 2024", segons assenyala 8tv, mentre que Barça TV va desaparèixer el passat 1 de juliol deixant al carrer a prop de 90 treballadors.

A més, de la pèrdua d'aquests ingressos recurrents, 8tv assegura que s'enfrontava a un canvi de tendència del mercat provocat per "la caiguda sostinguda i inevitable del consum de televisió convencional enfront de les noves plataformes".

L'administrador únic de 8tv, Nicola Pedrazzoli, considera que "si 8tv no és viable, no ho ha estat per falta d'un projecte sòlid, amb els millors professionals, i dut a terme amb la màxima austeritat". Així, "8tv s'ha vist abocada a no aconseguir superar mai l'1% de share mensual, malgrat denunciar reiteradament, aportant proves inqüestionables, el dubtós sistema de mesurament per als canals petits". Per tant, denúncia, "el sistema de mesurament de Kantar, el mateix que s'usava fa 30 anys, ha quedat obsolet i més amb la irrupció de la tecnologia digital".

De fet, durant els primers anys de 8tv la seva audiència mitjana anual es va mantenir per sobre del 3%, però va anar a partir de 2018, any en què Alfonso Arús i el seu equip de Arucitys després de 16 temporades fitxa per la Sexta, quan les audiències de 8tv cauen en picat fins a arribar a marcar un 0,8% de quota de pantalla mitjana anual en 2022.