La comunitat gallega dóna el tret de sortida a la tradicional Festa del Pop

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de juny de 2012, va ser notícia...

Centenars de persones han passat aquest dissabte per l'Envelat del Parc Central on s'ha celebrat la primera jornada de la Festa del Pop, la tradicional cita de la comunitat gallega. El dia ha començat amb una actuació del grup de gaites i danses de la Casa Galicia Xente Nova pels carrers de la capital i ha tingut com a plat fort la lectura del pregó i posterior polpada a càrrec dels Pulpeiros da Estrada (Pontevedra). Els organitzadors de l'associació cultural Casa de Galicia han indicat que a primera hora de la tarda ja havien venut mig miler de tiquets, una mostra més de la implicació dels ciutadans gallecs amb la festa i de l'interès que ha suscitat entre els qui visiten el Principat. La revetlla s'allargarà aquest dissabte fins la matinada amb les tapes i productes importats directament des de Galicia i la música de diferents grups i orquestres. Diumenge hi ha prevista una altra gran polpada a les 13.30 hores i tancaran la celebració a les 16 hores el duo Elegance Duet.