L'AAMA es desvincula de la FAAD per no compartir objectius i mètodes de treball amb altres entitats

L'Associació Andorrana per la Malaltia d'Alzheimer (AAMA), representada per la seva presidenta, Montserrat Valls, ha emès un comunicat aquest dimecres on anuncia la voluntat de deixar de formar part de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD).



En la missiva s'exposa que el motiu principal és que "actualment no compartim l'objectiu de treball ni la manera de treballar d'algunes de les entitats que formen part de la federació, ja que des de el nostre punt de vista difereixen molt tant en la forma com en el contingut". Es tracta, per tant, d'una decisió que s'ha pres de manera unànime per tots els membres de la junta.



D'ara endavant, l'AAMA considera que "el millor per a tothom és que continuem treballant de manera independent". Tot i aquest canvi, l'entitat assegura que continuarà defensant els interessos dels malalts d'Alzheimer i de les seves famílies. Per altra banda, afegeixen que "no descartem col·laborar en projectes que es vulguin impulsar des de qualsevol associació de la FAAD, sempre que vagin dirigits exclusivament al benefici dels discapacitats".