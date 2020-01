L’AAQAI aposta per la prevenció i demana una llei de la qualitat de l’aire interior

Davant dels fets ocorreguts aquest dimarts a l'escola francesa d'Ordino, l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental Interior ( AAQAI) remarca en un comunicat fet públic aquest divendres la importància de la prevenció per evitar aquest tipus d'episodis. “A hores d'ara no s'ha confirmat la causa d'aquesta intoxicació, però es descarta que sigui d'origen alimentari. Aquest episodi posa de relleu la necessitat d'insistir en la tasca preventiva que cal fer”, afirmen.

L'associació insta les autoritats a impulsar una taula de diàleg amb la resta d'actors del sector que treballi per definir una futura llei andorrana sobre la qualitat de l'aire interior.

L’AAQAI organitza una trobada anual amb experts per fomentar el debat a l'entorn de la qualitat de l'aire en espais interiors i per conscienciar l'administració i la ciutadania de les mesures que cal adoptar per contribuir a la seguretat i la salut de les persones. En els darrers anys aquestes jornades han tingut caràcter monogràfic i la darrera –celebrada el mes de novembre– es va dedicar precisament a la qualitat ambiental en interiors d'escoles bressol, centres escolars, acadèmics i de formació. Segons explica l'entitat, l'esdeveniment va comptar amb representants andorrans, francesos i espanyols, que van fer aportacions des de la medicina (neumologia pediàtrica) i des de l'enginyeria i la gestió de la qualitat de l'aire.

L'enginyera especialitzada en qualitat de l'aire interior Alexandra Cordeiro i responsable de la implantació d'aquest segell, per exemple, va assegurar que "estem exposats a molts contaminants a les aules i la renovació que fem de l'aire és insuficient".