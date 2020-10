L'AAVA recorda que es pot viatjar sense restriccions a la majoria de països del món

L’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA) ha volgut aclarir aquest divendres en un comunicat alguns aspectes vinculats a la possibilitat de viatjar. Així, expliquen que els ciutadans d'Andorra poden viatjar lliurement fora de Catalunya o França malgrat les limitacions de mobilitat dels països veïns. Actualment, asseguren, es pot viatjar sense restriccions a la majoria de països del món tot i que no es pugui fer als dos països veïns.

Així, malgrat la situació de confinament parcial que hi ha a Catalunya i a França, els ciutadans andorrans o residents que vulguin viatjar a l’estranger més enllà d’aquests dos territoris poden fer-ho desplaçant-se sense problemes als aeroports i estacions de tren tant de França com d’Espanya. En el cas que es trobin controls, podran acreditar que es desplacen cap a l’aeroport per emprendre un viatge a l’estranger.

Si algun ciutadà té previst fer un viatge a l’estranger, pot consultar les mesures de sanitat i seguretat en el país de destí a qualsevol de les agències de viatges que formen part de l’associació. Des de l’agència se l’assessorarà i se l’ajudarà en tot el que sigui necessari.