L’ACA i MoraBanc impulsen la mobilitat del futur

L'Automòbil Club d'Andorra (ACA) i MoraBanc han presentat ACA Impuls MoraBanc, un projecte que té com a objectiu millorar la mobilitat de les persones a Andorra. Totes dues institucions han signat un acord de col·laboració per desenvolupar projectes destinats a impulsar la mobilitat del futur amb propostes modernes, segures, mediambientalment responsables, eficients i democràtiques.

El projecte inclou tres línies de treball lligades a la mobilitat: l' informe de la Mobilitat de l'ACA, la campanya Missió Zero Accidents i el Fòrum Impuls. L'informe, que arriba a la 8a edició, tindrà dos moments clau: primer amb la presentació de les dades i les conclusions i després amb un espai de participació i consulta ciutadana. D'altra banda, la campanya estarà adreçada als conductors amb l'objectiu de sensibilitzar-los sobre la conducció sota els efectes de l'alcohol i de les drogues. Aquestes dues línies ja es realitzaven des de l'ACA i amb el nou acord, s'introdueixen dins el projecte ACA Impuls MoraBanc, el qual tindrà com a novetat el Fòrum Impuls. Aquest nou projecte serà un espai d'anàlisi i debat de projectes de mobilitat innovadors i sostenibles, amb l'objectiu de construir una mirada cap al futur. A més, s'avaluaran les propostes d'èxit existents i s'obrirà un canal per rebre projectes de la societat. Amb l'ecosistema d'experts que inclou el nou projecte, s'emetran valoracions tècniques que puguin ser útils a les administracions.

Segons Enric Pujal, president de l'ACA, les dues institucions comparteixen "la mateixa visió de com ha de ser la mobilitat del futur al nostre país", la qual consideren que ha d'estar centrada en les persones, ser més segura, eficient i inclusiva, i des del punt de vista del medi ambient, més sostenible. "Estem convençuts que aquest acord ens permetrà seguir treballant en les diferents àrees en les quals ja ho anàvem fent a l'ACA, a més d'incorporar-ne de noves", ha indicat Pujal.

Per la seva banda, Lluís Alsina, director general de MoraBanc, també s'ha mostrat molt satisfet de compartir projecte amb l'ACA i ha assegurat que continuen amb la línia "de treballar amb els millors com ja fem amb Goldman Sachs Asset Management, Pyrénées i Cuatrecases". A més, Alsina ha remarcat que creuen "en una Andorra que es transforma, més moderna, més oberta, més pensada per a la gent i volem ser el banc d'aquesta nova Andorra" perquè és un àmbit que toca de prop el dia a dia de les persones.