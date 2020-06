L'ACA lamenta la "baixa efectivitat" de les campanyes de sensibilització al volant

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA), en col·laboració amb el Govern i MoraBanc, han presentat aquest dilluns la segona edició de la campanya nacional de seguretat viària 'Missió zero accidents', que durarà fins el 15 d'agost i es reactivarà del 15 de novembre al 15 de gener de 2021. Tal com ha remarcat el president de l'ACA, Enric Pujal, es vol evitar la sinistralitat i la mortalitat a les carreteres andorranes, però si bé "l'any passat es va centrar en la prevenció d'accidents en motoristes, aquest 2020 ens hem enfocat als conductors que circulen sota els efectes de l'alcohol i les drogues". I és que des del 2018 hi ha hagut un augment preocupant de persones que agafen el cotxe beguts o drogats, segons dades registrades pel Cos de Policia en els controls aleatoris efectuats el darrer any. Les sancions a conductors sota els efectes de l'alcohol o les drogues van augmentar un 37,5% al 2018 respecte a l'any anterior. En el cas de joves d'entre 18 a 21 anys, l'increment va ser del 50,79% i del 52,32% en el cas de persones d'entre 30 i 49 anys.

La campanya, que té com a lema 'També és cosa teva', pretén utilitzar el que s'anomena 'entorn de consciència', és a dir, la implicació d'amics i familiars sobre l'infractor perquè se n'adoni de la mala acció. Segons ha explicat el secretari de l'ACA, Antoni Sasplugas, "després de comprovar la baixa efectivitat de les campanyes viàries dirigides als infractors, hem volgut provar un nou enfoc", que té com a objectiu tres grups diferents: els joves, que consumeixen alcohol i drogues quan surten de festa; els grups de mitjana edat, que beuen en sorpars d'amics i feina, i els treballadors del sector industrial i la construcció, que prenen alcohol en horari laboral. "Hem decidit treballar en una línia de comunicació que té la premissa d'incidir en l'entorn més proper de les persones que estan tenint una conducta d'excés, sigui la parella, un amic, un company de treball, ja que normalment el mateix infractor no és conscient que està cometent un delicte", ha afegit.



Modernització del Codi de circulació

Durant la presentació, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha avançat que en els propers dies hi ha prevista una actualització del Codi de circulació, "que es va dissenyar en el seu moment i calia fer-ne una modernització". En aquest sentit, està previst que el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, presenti l'avantprojecte al consell de ministres per a la seva aprovació.



Des de l'ACA creuen oportuna aquesta revisió del Codi de circulació i de cara a l'any vinent volen posar èmfasi en la seguretat dels vianants, en la que serà la tercera part d'una campanya viària que durarà tres anys. Val a dir que en el que portem d'any, dos vianants han mort víctimes d'accidents de trànsit. Pel que fa al 2019 van ser dos conductors de cotxe els que van perdre la vida al volant i el 2018 ho van fer fins a cinc persones (quatre motoristes i un ciclista).