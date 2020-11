L'ACA presenta a Ordino un centre d’entrenament d’automobilisme digital

Aquest dijous s'ha inaugurat a Ordino el primer centre d’entrenament d’automobilisme digital. L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i l’empresa andorrana Virtual Sim Racing han unit esforços per fer realitat el primer centre de tecnificació digital del país, amb total de 200 m2, sis simuladors de pilotatge i un simulador de realitat virtual, tot situat a les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino. En una primera fase, l’espai estarà obert des d’avui fins al 15 de gener.

El nou centre ofereix la possibilitat de practicar l’automobilisme amb simuladors per a tothom i serà també el centre de tecnificació que l’ACA tindrà de manera permanent per als seus pilots, incorporant un nou model d’entrenament en el Programa de Joves Pilots ACA.

Denis Marot, president de la comissió ACA-Esports, ha expressat que “per a la divisió esportiva de l’ACA, la posada en marxa del centre és un pas ferm cap al futur" ja que els permet "explorar de manera real el ‘motorsport’ digital i oferir un complement imprescindible en la formació de joves pilots”.

"El centre ens ofereix moltes possibilitats per desenvolupar el nostre projecte de ‘motorsport’ digital. És, d’entrada, un laboratori perfecte on assajar totes les oportunitats de l’automobilisme digital i dels esports electrònics. Permet fer un gran salt qualitatiu en els entrenaments dels nostres joves pilots i ens permet començar a construir una nova i àmplia base de pilots ‘digitals’, que entrenin i competeixin en el món digital. El Centre també serà el punt de partida des d’on explorarem tots els camps de l’automobilisme digital, com la creació de campionats i la construcció de simuladors, i un banc d’assaig del projecte que compartim amb la FIA per desenvolupar la disciplina de muntanya en l’entorn digital”, ha explicat el secretari general de l’ACA, Toti Sasplugas.

Per la seva banda, Alejandro Hevia, de Virtual Sim Racing, ha manifestat que són una empresa dedicada a la creació i comercialització de circuits, vehicles de competició i simuladors per a ús particular o professional. "Desenvolupem competicions pròpies en l'àmbit internacional i per a tercers, com per exemple la Federació Italiana d'Automobilisme i l'escuderia i fabricant de prototips de competició Wolf. Virtual Sim Racing és una plataforma nascuda a Andorra amb l'objectiu de desenvolupar la tecnologia necessària per proporcionar als jugadors la millor experiència en sim racing possible. En aquest sentit ens integrem al projecte ACA eSports Sim Racing per oferir la nostra experiència en el sector dels eSports”.

Al seu torn, el conseller de Promoció Turística i Esports d’Ordino, Jordi Serracanta ha posat en valor que “tot i la situació que vivim", des del comú se segueix "donant suport a projectes esportius innovadors. Amb aquesta obertura, la parròquia i el país tindran el primer centre de tecnificació digital, un espai on fomentar el talent esportiu digital i on fer cultura de club, promoure la indústria creativa i de continguts d’eSports. També és un projecte que complementa l’oferta turística i està alineat amb la Reserva de la Biosfera, en tant que és sostenible i tecnològic”.

El centre d’eSports, primer pas d’un projecte més ambiciós

La inauguració del Centre d'eSports suposa una fita en el desenvolupament i promoció dels esports electrònics i busca contribuir al creixement i difusió dels eSports. Es tracta d'una oportunitat única perquè els pilots que ja estan en actiu en diferents disciplines puguin complementar l'activitat d'entrenament de manera virtual i fer, al mateix temps, l'activitat física que exigeix estar en competicions d'alt nivell.

En aquest sentit, Alex Machado, Rok World Champion 2020 i integrant del Programa Jove Pilots de l’ACA, ha declarat que “aquest és un projecte que s'ha iniciat amb dos objectius. D'una banda, donar l'oportunitat als joves pilots, com és el meu cas, d'entrenar i millorar el pilotatge de manera virtual en qualsevol tipus de reglatge, pista, etc. I també és una oportunitat per a altres pilots del país que vulguin fer un pas en aquesta àrea dels eSports i que no saben com fer-ho. Quina millor oportunitat per començar que amb el sim racing, una disciplina del ‘motorsport’ que està agafant molta força en l’àmbit internacional i, amb una bona formació, una bona dedicació i un bon aprenentatge, per què no portar pilots andorrans a l'elit d'aquesta disciplina?”.