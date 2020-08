L'AFA inhabilita els germans Cierco i Miquel per irregularitats a BPA

L’Autoritat Financera ha suspès els germans Higini i Ramon Cierco Noguer i a Joan Pau Miquel Prats per haver comès una infracció "molt greu" degut a les "irregularitats" comeses en la gestió Banca Privada d’Andorra. Els dos expropietaris de l’entitat i l’antic director general han estat sancionats a un “suspensió definitiva per exercir càrrecs d’administració o de direcció general, de dret o de fet, en el sistema financer andorrà”. A banda, cadascú d’ells ha estat multat amb quatre sancions diferents d’un total de 225.000 euros per diferents accions greus contra el sistema financer.



La sanció ha estat ferma, en via administrativa, des del 16 de juliol d’aquest any i correspon a les irregularitats que l’AFA ha comprovat que els germans Cierco, Joan Pau Miquel i altres alts responsables de BPA van cometre durant el temps en què van estar al capdavant de l'entitat. Govern va intervenir-la perquè no arrossegués a la desaparició la resta del secrtor bancari nacional.

L’Autoritat Financera també inhabilita per “20 anys per exercir càrrecs d’administració o de direcció general, de dret o de fet, en el sistema financer andorrà per la comissió d’una infracció molt greu” a l’exdirectiu Santiago de Rosselló Piera que era el segon executiu de BPA per sota de Joan Pau Miquel. La multa per a De Rosselló és de 180.000 euros. La mateixa inhabilitació per 20 anys i multa de 180.000 euros s’imposa a Ricard Climent Meca, membre del Consell d’administració de l’entitat.

Les dues sancions més petites, per aquells que tenien menys incidència en les decisions que van portar el banc a la seva desaparició, són per a Bonaventura Riberaygua i Frederic Borràs Pàmies. Els dos tenen una inhabilitació per deu anys i 120.000 euros de multa.