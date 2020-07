L'AMPAEA reclama més recursos per garantir que el proper curs sigui presencial

L'AMPAEA, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Andorrana ha difós una nota informativa que reclama “incrementar els recursos humans i materials per tal de garantir les especificitats del sistema educatiu andorrà”. L'ens considera que aquest augment de recursos es fa necessari per no perdre la línia d'un model que és “inclusiu i cooperatiu”.

La nota explica que “l'anomenada nova normalitat no pot suposar una reducció de docents per nombre d'alumnes, la pèrdua d'espais comuns dins de l'escola o la manca de recursos materials i d'instal·lacions que no es poden millorar per manca de pressuposts”, per això reclamen més recursos, per “iniciar el curs amb la màxima qualitat” i “seguint les directius sanitàries que garanteixin la salut” dels nens i nenes.

L'Associació també demana un “esforç superior de comunicació amb les famílies”. Per això volen que “abans que s'iniciï el curs, s'informi amb anticipació dels possibles escenaris”.



Més enllà de difondre la nota als mitjans de comunicació, l'entitat apunta que s'ha posat a disposició del Ministeri d'Educació i de les direccions dels centres per col·laborar en el disseny dels "diferents escenaris" per "garantir" el retorn a les escoles el mes de setembre.