L'ARA Andorra canvia de cara

L'ARA Andorra ( ara.ad) canvia de cara a partir d'aquest diumenge amb l'objectiu de renovar la imatge i oferir al lector una proposta de disseny més variada i atractiva, de manera que la lectura de les notícies, entrevistes, reportatges i l'opinió sigui més amena. El canvi d'imatge es fa conjuntament amb totes les edicions del Diari ARA ( ara.cat), incloses l'ARA Pirineus ( ara.cat/pirineus) i l'ARA Balears ( arabalears.cat).



Pel que fa a la portada, les informacions estaran agrupades per blocs temàtics, de manera que el lector podrà trobar de seguida allò que més l'interessa i, al mateix temps, les darreres notícies més destacades sobre un determinat tema, com ara l'actualitat de la pandèmia o seccions habituals com Fets i gent. Un cop a dins de les diverses informacions, cada gènere periodístic disposarà d'un disseny diferenciat, així com una varietat de dibuixos per cada informació. A més, el format serà flexible i canviant a mida que es redueix el tamany, de manera que es va adaptant progressivament als diferents tipus de suports: mòbil, tauleta, portàtil o ordinador de taula.



El canvi de disseny no només és una aposta per la presentació, sinó que també per una millora dels continguts i una ampliació del ventall de propostes. En l'edició de l'ara.cat, el lector hi trobarà tres versions pel que fa a idiomes: català, espanyol i anglès, tot i que el diari continuarà fet i pensat en català.