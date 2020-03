L'ARA Andorra obre un espai per a l'expressió ciutadana

L' ARA Andorra posa en marxa una proposta de participació ciutadana amb la que vol copsar com estan vivint els ciutadans aquest període de confinament i crisi sanitària. Dos cops a la setmana es proposaran a través de les xarxes socials de l'ARA, Twitter, Facebook i Instagram, un tema perquè ens expliqueu les vostres impressions. La primera temàtica es llença aquest diumenge a la tarda, a les 18 hores, i vol que els pares ens expliquin com estan passant aquests dies. 'Ets pare/mare de nens petits. Com organitzeu el dia? heu inventat jocs? Apreneu a cuinar junts? Ens ho expliques?' són les preguntes que es plantegen. Aquest punt de trobada, titulat ' CONFI-DÈNCIES', vol ser no només un espai perquè us pugueu expressar sinó perquè pugueu compartir la vostra experiència amb altres persones.