Abdelaziz Saaji s'endu l'Iphone 12 sortejat pel PARS

La directora de l'Agència de Notícies Andorrana ( ANA), Anna Vives, ha lliurat aquest dimarts l' Iphone 12 al guanyador del primer sorteig celebrat pel Panel Andorrà de Recerca Sociològica ( PARS). El premi, gentilesa d'FNAC Andorra, ha recaigut en Abdelaziz Saaji. Han participat en el sorteig tots els panelistes registrats al PARS ( pars.ad) que han contestat la primera enquesta d'opinió del panel.

Els panelistes acumulen punts per cada enquesta resposta que poden bescanviar per entrades al cinema, forfets, vals de descompte, participacions en sorteigs i altres premis. El PARS, que ha començat a caminar aquesta tardor, elabora estudis d'hàbits, usos i actituds; enquestes d'àmbits diversos, així com estudis de diferents àmbits o sectors, a demanda d'empreses, institucions, associacions, col·lectius o particulars.