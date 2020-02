Absolts els contrabandistes d'Encamp

La plaça dels Arínsols d' Encamp ha acollit un any més una de les actuacions més esperades de la parròquia com és el 'Judici dels contrabandistes'. Centenars de persones s'han congregat a davant de l'escenari per veure, un any més, com jutjaven a uns contrabandistes que han arribat a la plaça a sobre d'un totterreny, cantant i disparant enlaire. Ràpidament, però la policia no ha trigat a detenir-los per portar-los davant els tribunals. El jutges, el fiscal i l'advocat dels pobres, que han estat els conductors de l'actuació, han procedit a escoltar les declaracions que, com sempre, han integrat en els seus arguments temes d'actualitat. I és que hi ha hagut per tothom: pel Tribunal Suprem, pel ministre Gallardo, pels 'endollats del Govern', per l'actual cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili i fins i tot pels cònsols d'Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagneres. Amb un to irònic però alhora crític, el jutge, el fiscal i l'advocat dels pobres, no han parat de repartir a 'torn i a dret'.

651x366 La sàtira del jutge i del fiscal ha estat constant./ C. A. (ANA) La sàtira del jutge i del fiscal ha estat constant./ C. A. (ANA)

Durant el transcurs de l'espectacle no hi ha faltat la música, els balls. Com no podia faltar el jutge i el fiscal també han versionat a la cantant catalana Rosalia, en una versió que no ha deixat ben parat a ningú.

651x366 En finalitzar la representació, l'ovació del públic ha estat ensordidora. / C. A. (ANA) En finalitzar la representació, l'ovació del públic ha estat ensordidora. / C. A. (ANA)

També ha faltat la petició l'actual cònsol major d'Encamp, Laura Mas perquè atorgui de més pressupost a la comissió de festes del Carnaval, en un argument molt peculiar " si ara ja triomfem, imagineu-vos amb més diners".

Només finalitzar la representació, Laura Mas ha volgut felicitar a la comissió de festa al dir que "com ja és habitual hi ha hagut sàtira i hem rebut tots, però cal agafar-s'ho amb humor, perquè estem de festa i és Carnaval". D'altra banda, Mas ha volgut manifestar que "estic molt contenta de la feina que s'ha portat a terme aquesta primera nit de Carnaval, ja que no hem tingut incidents destacables i això significa que les instruccions donades funcionen". Mas va concloure dient "esperem que la resta de dies siguin igual".