Accés gratuït per a residents a les instal·lacions de Grandvalira

Grandvalira i Ordino Arcalís han presentat aquest dissabte les seves propostes per a tots els públics en una jornada inaugural al Mon(t) Màgic Family Park de Canillo, on els responsables de l’estació han destacat que “durant els mesos de juliol, agost i setembre, les estacions d’esquí i els seus entorns naturals es convertiran en una destinació ideal per gaudir de les activitats esportives, d’aventura i d’oci familiar”. D'aquesta manera, s'ha donat el tret de sortida a la temporada d'estiu, que s’allargarà oficialment fins al 13 de setembre, tot i que en alguns sectors com Canillo molt possiblement s’ampliarà a tots els caps de setmana, fins al mes d’octubre. A més, amb el forfet de Grandvalira, d’Ordino Arcalís i de Ski Andorra de la temporada 2019-2020, es tindrà accés lliure al telecabina de Canillo, Soldeu, així com al Funicamp i al Telecabina Tristaina d’Ordino Arcalís. I com a novetat, del 4 de juliol al 12 de juliol, tots els gins seran gratuïts per als residents d’Andorra.

La presentació ha comptat amb la presència del director de Màrqueting de Grandvalira, David Ledesma; amb director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Saetde, Xavier Salinas, i amb el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo. Tots tres han coincidit en afirmar que “el principal objectiu de la temporada és la fidelització dels visitants habituals de Grandvalira; facilitar a la població d’Andorra que descobreixi la fantàstica proposta d’activitats que ofereixen les estacions i seduir als clients de proximitat d’Espanya i França perquè triïn Andorra com a lloc per passar les seves vacances d’estiu o fer escapades que els hi permetin evadir-se de l’angoixa que tots hem viscut recentment”.

Així ho ha corroborat Ledesma, que ha destacat que “tenim l’oferta ideal per passar un estiu divertit en família, en parella, amb amics o sol per aquells que vulguin tranquil·litat. I oferim tot això en un entorn segur i saludable, accessible i a poca distància de les grans ciutats, d’on la gent t’he ganes de sortir i sentir-se lliure”.

Per la seva banda, Hidalgo ha volgut destacar l’esforç de Grandvalira per seguir millorant el seu producte d’estiu. "Aquest estiu com a novetat incorporem la possibilitat de viure una experiència de realitat virtual utilitzant unes ulleres 3D que afegeixen un punt més d’adrenalina a l’usuari del Màgic Gliss, una experiència molt recomanable per gaudir pares i fills. Això acompanyat de l’entorn natural del Forn de Canillo, així com la resta d’activitats que ofereix el Family Park, i el nostre Camp de Golf de Soldeu, ens fa confiar en el fet que serem una alternativa d’oci de muntanya molt interessant pel visitant que s’escapi a Andorra ”.

A més, aquesta temporada els usuaris del Family Park disposaran d’una polsera que exerceix de forfet i millora l’experiència del client per accedir a les diferents activitats, ja que es van descomptant els serveis a mesura que es van consumint.

L’altra gran protagonista és la tirolina de 550 m de llargada que travessa el llac del Forn, i pels més atrevits el Bigairibag. Complementen l’oferta les visites guiades gratuïtes del Fornatura, i pels més petits, la multitud d’activitats, jocs, i tobogans, així com l’acrojump, el minigolf i llits elàstics entre altres. A la zona del llac del Forn, seguiran les activitats de patinets d’aigua i piragües, així com l’arapahoe, el múixing d’estiu per passejar en trineus arrossegats per gossos.

Un altre gran clàssic de l’estiu a Grandvalira és el camp de Golf de Soldeu, que disposa de 9 forats-par 33 i una longitud de 2.590 m en 16 hectàrees d’extensió. Un camp ideal pels amants del Golf i de la muntanya.

“La sensació de jugar en un camp de golf a 2.250 m d’altitud és única pels aficionats a aquest esport. Recordem que es tracta del camp més alt d’Europa on el jugador gaudeix d’unes vistes espectaculars. A més, aquest estiu com a novetat traslladem el Club House per guanyar més espai i millorar l’experiència del client, i per aquesta raó també obrim el restaurant Wine and Meat by Jean Leon, que aportarà un plus de qualitat a la nostra oferta d’experiències gastronòmiques, un aspecte que ens agrada cuidar al detall”, ha afirmat Hidalgo.