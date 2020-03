Accident amb danys materials

Un vehicle ha patit un accident aquest dilluns al migdia tot just sota el vial de sortida del túnel del pont Pla a la vessant de la Massana. Els fets han tingut lloc pels volts de les tres de la tarda i sortosament no s’han hagut de lamentar danys personals, tal com ha informat la policia. Per tant, en el sinistre només hi ha hagut danys materials del vehicle que sembla que ha topat amb la tanca de protecció de la carretera.