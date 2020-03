Acció Feminista centra els actes del 8 de març en la pressió del patriarcat

Acció Feminista Andorra centra els actes del 8 de març al voltant de la figura del vidre. Per una banda, amb l'objectiu de poder trencar el sostre de vidre, i per una altra, com una metàfora. Aurora Baena , secretària de l'entitat ha indicat que el vidre és com allò que no es veu, però que és dur i et pot deformar, i a més ho ha exemplificat amb la metàfora de què s'han de superar barreres, i el vidre "sembla que el puguis traspassar perquè és transparent però no pots". Així doncs, amb el vidre com a element principal, Acció Feminista realitzarà actes al llarg de tota la setmana. Tal com han explicat en la presentació la secretària i la presidenta de l'entitat, Antònia Escoda, cada dia penjaran a les xarxes socials fotografies de cares de dones del país pressionades contra un vidre, que aniran acompanyades de dades sobre la pressió del patriarcat. Amb aquesta acció, "busquem la complicitat de la gent" ha manifestat Baena , qui ha comentat que la intenció és que la gent participi i pengi fotos amb el vidre pressionant a la cara sota l'etiqueta #trenquem-lo.



Quant a esdeveniments, el dia 3 de març es realitzarà una 'performance' al Centre Cultural la Llacuna centrada en les marques que deixa en el cos de la dona el patriarcat. Aquesta activitat, que requereix inscripció prèvia, anirà a càrrec de la psicòloga Yolanda Blanco i serà a porta tancada. Ja de cara al 8 de març, dia internacional de les dones, a les 12 hores es farà un vermut obert a tothom a La Fada Ignorant amb la representació del micro teatre 'Les molt il·lustres', que tractarà les problemàtiques de la dona al Principat. En aquest sentit, Escoda ha declarat que volen "donar un toc festiu i de germanor" al dia. Finalment, a les 17 hores es realitzarà una manifestació conjunta amb Stop Violències i l'Institut de Drets Humans d'Andorra.



Per altra banda, des d'Acció Feminista consideren que el Servei integral d'atenció a la dona ( SIAD ), que entrarà en funcionament el dia 2 març, serà d'ajuda perquè donarà informació però en cap cas ho veuen com una solució al problema. En aquest aspecte, Baena ha declarat que "la solució és senzilla i és despenalitzar l'avortament". Pel que fa al documental que oferirà aquest dimarts TV3 sobre la situació al país, ha manifestat que ajudarà a fer que se sàpiga la problemàtica.