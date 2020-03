Acomiadaments exprés en empreses del sector turístic pel coronavirus

La temporada d’hivern podria acabar abans d’hora a Andorra. La crisi del coronavirus està tenint efectes encara incerts arreu del món i el Principat no n’és aliè. L’ anul·lació de reserves per a les properes setmanes va en augment i cada cop són més els hotels que es veuen obligats a preparar cartes d’acomiadament i quitances anticipades per reduir despeses de personal.

Si bé la temporada ha estat molt bona en el sector, la pandèmia del coronavirus en podria precipitar l’acabament. En localitats com el Pas de la Casa, Soldeu o Arinsal, la sotragada es fa més evident. Botigues de lloguer de material d’esquí, establiments especialitzats en l’après-ski i sobretot hotels i locals de restauració veuen amb preocupació l’impacte de la crisi en els seus comptes d’explotació just en la recta final de la temporada.

Empresaris consultats per l’ARA Andorra han explicat que a principis de la setmana vinent es veuran obligats a redimensionar plantilles i confien que des del Govern es prenguin mesures per pal·liar els efectes d’aquesta crisi tant per a les empreses com per als treballadors.

Les reserves cauen entre un 20 i 50% al març

"Està havent-hi un degoteig constant de cancel·lacions als hotels". El president de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Carles Ramos, ha declarat que l'impacte que està tenint el coronavirus està sent molt negatiu pels hotels d'Andorra. Tot i que ha manifestat que encara no es pot determinar amb exactitud l'impacte d'anul·lacions, ha indicat que està havent-hi entre un 20 i 50% de retrocés en les reserves que hi havia per aquest març al país. En aquest sentit, ha matisat que les dades que tenen són a curt termini.

Tot i la incertesa i que les reserves van caient, Ramos ha declarat que "els hotels aguantaran fins al 21 de març", però que no sap què succeirà durant l'abril. En aquests moments, des de la UHA afirmen que el degoteig de cancel·lacions de clients espanyols és constant, i que la caiguda principal ha estat la del mercat rus i italià. Per altra banda, també ha volgut indicar que el mercat britànic s'està mantenint i això "provoca que hi hagi hotels que ho estiguin notant molt i d'altres no tant".