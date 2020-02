Acord entre el CSJ i Espanya per accedir de forma recíproca a les bases de dades de jurisprudència

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) espanyol i el Consell Superior de Justícia (CSJ) han acordat l'accés recíproc dels jutges i magistrats a les bases de dades de jurisprudència. Els presidents d'ambdós òrgans, Carlos Lesmes i Enric Casadevall, han firmat una addenda que complementa l'acord internacional administratiu subscrit l'any 2015. Aquell acord preveia, entre altres àmbits, l'intercanvi de publicacions amb interès mutu. Ara, amb la firma de l'addenda, s'especifica que la col·laboració entre ambdós institucions judicials inclourà l'intercanvi documental i jurisdiccional. Es preveu que aquest intercanvi d'informació sigui de gran utilitat.



A la pràctica, els jutges i magistrats que exerceixen a Andorra tindran accés als fons bibliogràfics i jurisprudencials espanyols a través del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) del CGPJ i, recíprocament, els jutges i magistrats espanyols podran accedir als andorrans a través de l'entorn restringit del portal del Consell Superior www.justicia.ad.

Es preveu que aquest intercanvi d'informació sigui de gran utilitat per al conjunt de jutges i magistrats en l'exercici de les seves funcions jurisdiccionals. L'acord internacional administratiu firmat per ambdues institucions al 2015 establia els mecanismes per regular el nomenament i exercici de funcions jurisdiccionals per part dels jutges i magistrats espanyols que també exercien a Andorra. Incloïa també la col·laboració en matèria de formació, inspecció i estadística.