Acord per ajornar l'entrada en vigor del Codi de procediment civil

Arran de la reunió mantinguda aquest divendres al matí entre el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el degà del Col·legi d’Advocats d’Andorra, Xavier Sopena, s’han pres diferents acords, als quals també s’ha sumat el Consell Superior de la Justícia. En primer lloc, s’ha decidit de comú acord suspendre l’entrada en vigor del Codi de procediment civil que estava prevista per al proper 1 de gener del 2021, i que aquesta entrada en vigor tingui lloc definitivament i sense més dilacions quatre mesos més tard, l’1 de maig del 2021. Aquesta decisió es fonamenta, manifesten des del Govern, en la voluntat comuna que la posada en aplicació del Codi de procediment civil sigui "ben rebuda per tots els operadors jurídics sense excepció, un cop hagi passat previsiblement el context de crisi sanitària en què estem immersos i les restriccions que dificulten la feina d’aquests operadors".

Tant el cap de Govern com el president del Consell Superior de la Justícia i el degà del Col·legi d’Advocats han manifestat la seva voluntat d’aprofitar aquest període de temps per fer les modificacions puntuals i les millores necessàries al text, d’acord amb unes propostes que ja s’han començat a estudiar i que "en cap cas pretenen revisar l’essència i el gruix del Codi de procediment civil".

De la mateixa manera, les tres parts han decidit continuar el treball per consensuar el contingut del projecte de llei d’accés electrònic de l’administració de justícia, i que durant l’any que ve es pugui entrar a tràmit parlamentari, amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació dels processos judicials i treballar de manera operativa.

Finalment, el Govern, el Consell Superior de la Justícia i el Col·legi d’Advocats han decidit crear una comissió de treball executiva, on hi siguin presents tots els operadors jurídics, per tal de trobar solucions que permetin millorar el funcionament de la justícia.

Cal recordar que precisament aquest divendres el grup parlamentari socialdemòcrata havia presentat una moció perquè el Consell General debatés la setmana que ve la pròrroga per a l'entrada en vigor del Codi de procediment civil, tal com ja havien avançat aquest dijous.