Activat l'avís groc per fort vent i nevades a partir dels 1.200 metres

El Servei Meteorològic d'Andorra alerta que durant la tarda d'aquest dissabte s'espera l'arribada d'un front provinent de la borrasca Ignacio que deixarà nevades al Principat. A través de les xarxes socials han anunciat que els núvols aniran guanyant protagonisme a mesura que avanci el dia. Les nevades es produiran al vespre a partir dels 1.200 metres i durant la nit la cota pujarà fins als 1.500 metres. A més, aquest front també provocarà que s'incrementi el vent i des de Protecció Civil s'ha activat l'avís groc.

#avís_groc per vent a partir d’aquest vespre i fins demà. També s’espera l’arribada d’un front que tornarà a deixar nevades a partir dels 1.200.

⚠️Precaució en les activitats a l’exterior.

🚘Consulteu l’estat de les carreteres i porteu el vehicle degudament equipat @Mobilitat_AND https://t.co/e45Mi0KUMx — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) January 23, 2021





Cal recordar que la nevada produïda aquest divendres ha deixat fins a 27 centímetres de neu acumulada a Sorteny, que juntament amb el fort vent han creat plaques en el vessant nord-est i sud del país. Per aquest motiu tant des de Protecció Civil com des de Mobilitat es demana als conductors que consultin l'estat de les carreteres i que portin el vehicle degudament equipat. Pel que fa a les carreteres, ja hi ha fase groga a la CG2 al Port d'Envalira, a la CG3 al Serrat i a la CG4 a Pal. A més, es requereix equipaments especials a la RN22 d'accés a França.