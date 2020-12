Actua, d'Escaldes-Engordany a Andorra la Vella

Actua es traslladarà a principis del 2021 a Andorra la Vella. Així, abandona les oficines que fins ara ocupava a Caldea i passaran a estar ubicats a la tercera planta de l’edifici administratiu comunal d’Andorra la Vella al carrer Prat de la Creu.

Precisament aquest mateix dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte del comú d’Andorra la Vella per a un concurs per contractar de manera urgent les obres d’adequació d'aquests despatxos, que posteriorment la corporació llogarà a Actua. Actualment aquesta planta està buida, tal com informen des del comú.

D’altra banda, la corporació comunal de la capital ha adjudicat per un import de 229.059 euros les obres d’ adequació de les plantes tercera i quarta de casa comuna, uns treballs que duraran nou setmanes i que durà a terme l’empresa Construccions Modernes. La planta tercera està ocupada pels serveis de comptabilitat i inspectors i la quarta per comunicació, protocol i fotografia i es farà una reordenació i adequació dels espais.

A l’últim, cal destacar que el comú també ha procedit a adjudicar les obres d’embelliment dels carrers de les Lloses i la Grandalla per un import de 87.378 euros. Els treballs els farà construccions Entrimo i han d’estar enllestits en dos mesos.